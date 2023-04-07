النصر السعودي يعلن تجديد عقد أندرسون تاليسكا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي النصر السعودي تجديد عقد اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا جناح الفريق، بعد المفاوضات التي كان يرأسها مسلي آل معمر رئيس أصفر الرياض.
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النصر يعلن تجديد عقد تاليسكا:
كتب الحساب الرسمي للنادي السعودي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي: "بدعـم من الرمـز الداعـم الأمير خالد بن فهدبن عبدالعزيز.. تاليسكا.. يجدد عقـده مع العالمي".
وتابع النادي من خلال بيانه لتجديد عقد اللاعب: "من شرانا.. ما نخليـه"، ليعلن العالمي بقاء اللاعب رفقة الفريق حتى شهر يونيو من عام 2026.
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