الأرجنتين تتصدّر تصنيف الفيفا متقدمة على فرنسا والبرازيل

للمرة الأولى منذ ست سنوات تصدّرت الأرجنتين بطلة العالم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الصادر الخميس، متقدمة على فرنسا والبرازيل.



وبعد تتويجه بلقب كأس العالم 2022 في قطر للمرة الثالثة في تاريخه، فاز منتخب الأرجنتين في مباراتين وديتين على بنما (2-0) وكوراساو (7-0).



وكانت المتصدرة السابقة البرازيل أكبر الخاسرين، بتراجعها إلى المركز الثالث إثر خسارتها الودية أمام المغرب 1-2 في 25 آذار/مارس الماضي في طنجة.



وصعدت فرنسا، وصيفة مونديال 2022، إلى الوصافة بعد فوزها الكبير على هولندا 4-0 ثم أيرلندا 1-0، في بداية مشوارها ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.



وعدا ثلاثي الصدارة، لم تشهد المراكز العشرة الأولى أي تغيير، فبقيت بلجيكا رابعة تليها إنكلترا، فيما كان تبادل المراكز بين السنغال (18) والدنمارك (19) التغيير الآخر في المراتب العشرين الأولى.



عربياً، بقي المنتخب المغربي في المركز الحادي عشر (1677.79 نقطة) بعد إنجاز حلوله رابعاً في مونديال 2022. وتقدمت الجزائر (34) ستة مراكز، مصر (35) أربعة، فيما تراجعت السعودية (54) خمسة مراكز.



تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل:



1- الأرجنتين 1840.93 نقطة

2- فرنسا 1838.45

3- البرازيل 1834.21

4- بلجيكا 1792.53

5- إنكلترا 1792.43

6- هولندا 1731.23

7- كرواتيا 1730.02

8- إيطاليا 1713.66

9- البرتغال 1707.22

10- إسبانيا 1682.85

(فرانس برس)