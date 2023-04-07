الامارات | مواجهات صعبة تنتظر المرشحين للصعود إلى دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إلى مراحل حاسمة لصعود فريقين إلى دوري أدنوك للمحترفين، إذ تبقى للفرق الثلاثة التي تنافس على بطاقتي الصعود، وهي حتا والإمارات ودبا الحصن، ست مباريات مصيرية.

ويتصدر حتا ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، يليه الإمارات (56)، ثم دبا الحصن (54)، مصفوت (49)، الحمرية (44) ثم العربي (39)، العروبة (38)، مسافي (37)، التعاون (35)، الذيد (34)، الجزيرة الحمراء (33)، الفجيرة (32)، «غلف إف سي» (31)، الرمس (29)، سيتي (19)، وأخيراً بينونة 15 في المركز قبل الأخير، وفرسان هسبانيا أخيراً برصيد 10 نقاط. ويبرز إلى الواجهة عدد من المباريات المتبقية، إذ ستتواجه الفرق المنافسة على الصعود (حتا والإمارات ودبا الحصن) مع مصفوت والذيد في مباريات صعبة لأسباب عدة، أولها أنها مجبرة على تحقيق الفوز فلا مجال للتفريط بالنقاط مع بدء العد التنازلي للبطولة، ولأن فريقي مصفوت والذيد يمتلكان فرصة تحسين المراكز في موسم استثنائي لهما. وستقام الجولة القادمة اعتباراً من اليوم وحتى الأحد، وستكون أولى المواجهات المهمة التي ستجمع حتا مع مضيفه مصفوت في الجولة 29، بينما سيلعب الإمارات خارج ملعبه مع مسافي ودبا الحصن خارج ملعبه مع الجزيرة الحمراء.

مهمة حتا

وبحسب الجولات المقبلة سيواجه فريق حتا فريقي مصفوت في الجولة القادمة 29 خارج ملعبه، والذيد بملعبه في الجولة 30، ما سيجعل لنقاط هاتين المباراتين التأثير البارز في بطاقة الصعود الأولى.

وعلى الرغم من صعوبة المباراتين، فإن فارق النقاط الواسع الذي يفصله عن صاحب المركز الثالث، ويبلغ ثماني نقاط يجعل من مهمته أقل صعوبة عن منافسيه الإمارات ودبا الحصن.

«الصقور» تترقب

سيتواجه الإمارات بملعبه مع مصفوت في الجولة 30، بينما سيحل ضيفاً على الذيد في الجولة 31، التي ستقام بعد عيد الفطر المبارك، ولكي يواصل الإمارات الوجود في المركز الثاني يتوجب عليه الفوز بجميع المباريات.

دبا الحصن

وسيخوض دبا الحصن المباراتين المهمتين في آخر جولتين في ظروف تعد أفضل من منافسيه حتا والإمارات، إذ سينتظر حتى آخر جولتين، وعندها ستكون الكثير من ملامح الصعود واضحة، حيث سيلعب دبا الحصن خارج ملعبه مع مصفوت في الجولة 33، وهي ما قبل الأخيرة، وفي ملعبه مع الذيد في الجولة 34.

بومضل: مباريات مصفوت صعبة

أكد مدرب مصفوت، الجزائري فؤاد بومضل، أن هدف فريقه مواصلة الأداء الجيد وتحقيق النتائج الإيجابية، والوصول إلى أفضل مركز، مؤكداً صعوبة المباريات المتبقية وأهميتها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لا نريد أن نستبق الأحداث، وسنخوض المباريات جميعها بثقة عالية، ووفقاً لأهمية كل مباراة ومن دون غرور».

وتابع: «نتطلع لمركز أفضل، وهو الأمر الذي يحتم علينا تحقيق الفوز ونيل النقاط في المباريات، رغم قوتها وبما يسهم في التقدم للمركز الثالث أو الحفاظ على المركز الرابع بأقل تقدير، وهو مركز محترم قياساً بالإمكانات المتاحة، ونتطلع لذلك تزامناً مع دعم مجلس إدارة النادي، الذي لم يقصر معنا في شيء».

وختم: «سننظر لجميع المباريات المقبلة مثلها مثل المباريات التي خضناها سابقاً، والملعب هو الذي سيكشف عن الأداء والنتائج، وهدفنا الذهاب لأبعد نقطة».