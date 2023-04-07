شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الخميس 6 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك العديد من الاخبار الرياضية منها ، البحث عن مدير فني جديد بعد عدم الاتفاق مع الألماني هيرليتش.

جهاز مصرى يقود الزمالك بعد عدم الاتفاق مع هيرليتش

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على جهاز مصرى يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام البنك الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

5 معلومات عن جارسيا لاعب برشلونة الأسبق المرشح لتدريب الزمالك

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الإسباني أوسكار جارسيا من تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونرصد في السطور التالية أبرز معلومات عن المدرب المرشح للقلعة البيضاء.

الزمالك يعلن تعافى حمزة المثلوثى من إصابة الركبة قبل مواجهة البنك الأهلى

انتظم التونسي حمزة المثلوثي ظهي نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

سيف الجزيرى يشارك فى مران الزمالك ..وتأهيل عبد الله جمعة

شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الخميس، مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جهاز الزمالك الجديد للاعبين: لا بديل عن عودة الانتصارات فى الفترة المقبلة

انطلق مران الزمالك، تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، و محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى، في وجود عبدالواحد السيد مدير الكرة.

جهاز الزمالك الجديد يبدأ أول تدريب وعبد المنصف يقود مران الحراس

ظهر جهاز الزمالك الجديد في الزمالك لقيادة تدريبات الفريق الأبيض استعدادًا لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

الزمالك يعلن وصول المدرب الأجنبى خلال 48 ساعة قبل مباراة البنك الأهلى

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كشف خالد الغندور عضو اللجنة الفنية بنادى الزمالك، عن موعد وصول المدير الفني الجديد الذى يقود الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة بعد تعثر المفاوضات مع الألماني هايكو هيرليتش بسبب الخلال على الشرط الجزائى.