شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة المصري والحرس وبسيونى لأسوان وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة المصري وحرس الحدود المقرر لها التاسعة والربع مساء غد الجمعة في الجولة الـ24 للدوري إلى الحكم الدولي محمود عاشور، ويعاونه أحمد لطفي وأيمن دعبس ومحمود أبو السعود.

ويدير مباراة أسوان وسيراميكا كل من محمود بسيوني وخالد السيد وعلي علاء طلبة، وحسني سلطان.

ويعكف الجهاز الفنى للنادى المصرى بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لفريق حرس الحدود فى الدورى وآخرها مباراة إنبى، والتى انتهت بهزيمة الحدود بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى حرس الحدود قبل المواجهة المرتقبة.

واختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، استعداداته لمواجهة حرس الحدود فى الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى، والمقرر لها غدا الجمعة، حيث مد المصرى معسكره ببرج العرب استعدادا للقاء المرتقب.

وحقق النادى المصرى فوزاً ثميناً على نادى الزمالك فى مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى بثلاثية مقابل هدفين، ليحصد المصرى الفوز الثالث على التوالى لأول مرة منذ بداية الموسم الجارى.

ورفض الجهاز الفنى للمصرى بقيادة حسام حسن، منح لاعبيه أى راحة قبل مواجهة حرس الحدود، ويستعيد النادى المصرى خدمات ثنائى الفريق، مروان حمدى وإيزى إيميكا فى المباراة المقبلة أمام حرس الحدود، وذلك بعد غيابهما عن مباراة الزمالك بسبب الإيقاف.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السابع، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

من جانبه تحدث حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن فوز فريقه أمام فريق الزمالك، وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: خضنا مباراة صعبة وحققنا فوزا على فريق كبير مثل الزمالك رغم الغيابات التي نعاني منها، الهدف المبكر كان من الممكن أن يربك حساباتنا، وبداية المباراة كان في سلبية من لاعبينا، والتأخر بهدفين مقابل لا شيء أمر صعب مع فريق مثل الزمالك.

وأضاف: الدور الثاني صعب والمباريات ليست سهلة، وأهم شىء أن نبتعد عن الصراع في مؤخرة الجدول وطموحي البقاء في الدوري مع المصري هذا الموسم، ومع احترامي الشديد للزمالك، لكن كنت أثق فى شغلنا، والبداية الصعبة فى بداية الموسم نعوضها بشكل أفضل.