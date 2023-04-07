شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن أوسكار جارسيا لاعب برشلونة الأسبق المرشح لتدريب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع الإسباني أوسكار جارسيا من تولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ونرصد في السطور التالية أبرز معلومات عن المدرب المرشح للقلعة البيضاء.

1- لعب جارسيا صاحب الـ49 عاما للعديد من الأندية في إسبانيا على رأسها فالنسيا ونومانسيا وإسبانيول وبرشلونة وحقق الدوري مع برشلونة 4 مرات والكأس مرتين، وكأس أوروبا موسم 96 / 97، والسوبر الإسباني مع فالنسيا، قبل أن يعتزل فى عام 2005.

2- اتجه للتدريب وبدأ في صفوف فريق برشلونة للشباب عام 2010.

3 -تولى القيادة الفنية لفريق ريد بول سالزبورج النمساوي من 2015 وحتى 2017، وحقق معه لقبي الدوري والكأس، ثم سيلتا فيجو الإسباني.

4- قاد ناديى برايتون وواتفورد في الدوري الإنجليزي.

5- آخر فريق تولى القيادة الفنية له ريمس الفرنسي من يونيو 2021 حتى أكتوبر 2022.