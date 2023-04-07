شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 6 / 4 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يحسم موقف محمود متولى من مباراة بيراميدز فى نهائى الكأس خلال ساعات.

الأهلى يحسم موقف محمود متولى من مباراة بيراميدز فى نهائى الكأس خلال ساعات

يُحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف محمود متولي مدافع الفريق من مباراة بيراميدز خلال الساعات المقبلة من خلال الكشف الطبي الذي سيخضع له اللاعب من أجل حسم موقفه من المباراة المرتقبة.

الزمالك يعلن تعافى حمزة المثلوثى من إصابة الركبة قبل مواجهة البنك الأهلى

انتظم التونسي حمزة المثلوثي ظهي نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

فيتوريا: مصر الآن هى وطننا وشرف كبير أن نتعرف على ثقافتها.. غداً إلى الغردقة

نشر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، صورا عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من جولاته السياحية بمناطق مختلفة في مصر، معرباً عن فخره بالتعرف على الثقافة المصرية.

إبراهيم حسن : عدم وجود تقنية الـ var "شى محزن" و تلقينا عروض لقيادة الصفاقسي و الوداد المغربى

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى المصرى البورسعيدى ان عدم وجود تقنية الـ var فى مباريات الدورى الممتاز شى محزن فى ظل وجودها ببعض الدورات الرمضانية قائلا " حاجة وحشة ان مفيش تقنية الفار فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و تقنية الـ var اهم من الحكام دلوقتى " . تذكرتي تبدأ تطبيق غرف الإنتظار الأفتراضية في طرح التذاكر في إطار الشفافية ورغبة شركة تذكرتي التي تتبعها في تسهيل مهمة طرح التذاكر الخاصة بالمباريات خلال الفترة المقبلة تقرر تطبيق خاصية غرف الانتظار الافتراضية عقب طرح التذاكر في كل مباراة .

سيف الجزيرى يشارك فى مران الزمالك ..وتأهيل عبد الله جمعة

شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الخميس، مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. محمد هانى يعود لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى فى نهائى الكأس يعود محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه في مباراته القادمة ضد بيراميدز في نهائي الكأس المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة.

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