شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية تهزم القناة الأولى وتتأهل لدور الثمانية من دورة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق القاهرة الإخبارية الفوز على القناة الأولى بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/2 عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ضمن مباريات دور الـ16 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم، المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة. وتأهل فريق القاهرة الإخبارية إلى دور الثمانية برفقة فريق استادات.

واختتمت مباريات دور الـ32 من عمر دورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

- فوز الخليج 365 على بى أو دى بنتيجة 2/0.

- فوز سيتى كلوب على راديو النيل بنتيجة 2/0.

- فوز النايل (أموال الغد) على سى بى سى بنتيجة 3/1.

- فوز الحياة على يو إم بى بنتيجة 1/0.