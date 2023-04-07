شكرا لقرائتكم خبر عن هدف فيوتشر في مرمى الاتحاد السكندرى بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر فوزا مثيرا على الاتحاد السكندرى، في المباراة التي تجمعت الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 65، بعد كرة عرضية من باسم علي من جهة اليمين حاول ناصر ماهر تسديدها ولكنه أخطأ التسديد فوصلت الكرة إلى مروان محسن على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.