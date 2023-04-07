جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز فيوتشر على الاتحاد السكندرى

القاهرة - سامية سيد - رفع فيوتشر رصيده إلى 45 نقطة من 22 مباراة يحتل بهم المركز الثاني خلف الأهلى المتصدر، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة ويبقى في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وحقق فريق فيوتشر فوزا مثيرا على الاتحاد السكندرى، في المباراة التي تجمعت الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 65، بعد كرة عرضية من باسم علي من جهة اليمين حاول ناصر ماهر تسديدها ولكنه أخطأ التسديد فوصلت الكرة إلى مروان محسن على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.