- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد فوز فيوتشر على الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - رفع فيوتشر رصيده إلى 45 نقطة من 22 مباراة يحتل بهم المركز الثاني خلف الأهلى المتصدر، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة ويبقى في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.
وحقق فريق فيوتشر فوزا مثيرا على الاتحاد السكندرى، في المباراة التي تجمعت الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
جاء الهدف في الدقيقة 65، بعد كرة عرضية من باسم علي من جهة اليمين حاول ناصر ماهر تسديدها ولكنه أخطأ التسديد فوصلت الكرة إلى مروان محسن على حدود منطقة الــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: "حراسة المرمى: المهدي سليمان، والدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – مصطفى إبراهيم، والوسط: ناصر ناصر – ساليفو مورو – خالد الغندور، والهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفاو مابولولو – عبد الغني محمد".
فيما جاء تشكيل فيوتشر: "حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، والدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل - جوزيف جوناثان، والوسط: محمد رضا "بوبو" – غنام محمد – هشام عادل، والهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي".وجاء جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد مباراة فيوتشر والاتحاد
جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز بعد مباراة فيوتشر والاتحاد