القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس حفل إفطار جماعى لقدامى نادى غزل المحلة بدعوة من مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل بمناسبة شهر رمضان الكريم، بحضور كلا من عمر عبد الله عضو مجلس الإدارة وصابر عيد المدير الرياضى واللواء عمر رياض المدير التنفيذي للنادى.

وشهد حفل الإفطار روح من المحبة والود بين الجميع والذي اعتبره المشاركون فرصة جيدة للتجمع واستعادة الذكريات الجميلة ومشوار كلا منهم مع النادى العريق.

وتمت دعوة كل من حنفى هليل، حسام نافع، خالد عيد، أحمد حسن، وائل شكر، إبراهيم حسن، محمود عبد الدايم، طارق السياجى، عبدالستار على، حسن غربيه، محمود المشاقى، طارق محجوب، ناصر التليس، عصام محيسن، المحمدى صالح، حسام عبد الغنى، عبد العظيم الشورى، محمود البلعوطى، سامى عبود، محمد جابر، خالد ابو الفتوح، ابراهيم هند، عبداللطيف الدومانى، إكرامى عبد العزيز، عمرو رمضان، محمود صبحى، عبدالرحمن فهمى، أشرف شيحة، شريف الخشاب، محمد جنيدى، نبيل حلمى، يسرى جعفر، عبدالرحيم طه، عزيز نبيل، نبيل خروب، عاصم المرشدى، إبراهيم سكر، محمود خضر، محمد الجميل، السيد محرز، محمد النحريرى، محمد القفاص، المغاورى دوسو، محمد العتراوى، ناصر فاروق، محمد محمود حلمى توتو، أحمد ابو إسماعيل .