شكرا لقرائتكم خبر عن غنام محمد رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل غنام محمد على جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر والتي جمعت الفريقين اليوم الخميس. وحقق فريق فيوتشر فوزاً مهماً بهدف نظيف على الاتحاد السكندري خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، وسجل مروان محسن هدف اللقاء في الدقيقة 64.
بهذه النتيجة يرفع فيوتشر رصيده إلى 45 نقطة من 22 مباراة يحتل بهم المركز الثاني، فيما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة ويبقى في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.
وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: حراسة المرمى: المهدي سليمان، والدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – مصطفى إبراهيم، والوسط: ناصر ناصر – ساليفو مورو – خالد الغندور، والهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفاو مابولولو – عبد الغني محمد.
فيما جاء تشكيل فيوتشر: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، والدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل - جوزيف جوناثان، والوسط: محمد رضا "بوبو" – غنام محمد – هشام عادل، والهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي.