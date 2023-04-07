غنام محمد رجل مباراة فيوتشر والاتحاد السكندرى بالدورى

القاهرة - سامية سيد - حصل غنام محمد على جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندرى وفيوتشر والتي جمعت الفريقين اليوم الخميس. وحقق فريق فيوتشر فوزاً مهماً بهدف نظيف على الاتحاد السكندري خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، وسجل مروان محسن هدف اللقاء في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يرفع فيوتشر رصيده إلى 45 نقطة من 22 مباراة يحتل بهم المركز الثاني، فيما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة ويبقى في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.