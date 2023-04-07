شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم بتروجت فى بلاى أوف نصف نهائى دورى الطائرة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره بتروجت بنتيجة 3/1 فى أولى مباريات الدور نصف النهائي البلاي أوف من بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد تأهل إلى الدور نصف النهائي كلًا من: "الأهلي، الزمالك، بتروجيت، وطلائع الجيش"، ومن المقرر أن يلتقى كل فريقين في مباراتين، حيث تقام المباراة الأولى اليوم الخميس، بينما ستقام المباراة الثانية غدًا الجمعة الموافق 7 إبريل، حيث يلتقى الزمالك نظيره طلائع الجيش. وفي حال التعادل في المباراتين سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأحد الموافق 9 إبريل الجاري.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على فريق الترسانة في دور الثمانية، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على سموحة، وتأهل طلائع الجيش بعد تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، بينما تأهل بتروجيت عقب الفوز على الطيران.

جدير بالذكر أن قد حقق الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المحلي في نسخته الأولى، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بنتيجة "3-0".

وتوج الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، بلقب البطولة العربية للأندية للطائرة في نسختها الـ 41، للمرة الثامنة في تاريخ النادي، بعد الفوز على نظيره النصر البحريني بنتيجة "3-0".