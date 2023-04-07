شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم الاتحاد السكندرى بهدف نظيف ويؤمن المركز الثانى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فيوتشر فوزاً مهماً بهدف نظيف على الاتحاد السكندري خلال المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، وسجل مروان محسن هدف اللقاء في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يرفع فيوتشر رصيده إلى 45 نقطة من 22 مباراة يحتل بهم المركز الثاني، فيما يتوقف رصيد الاتحاد السكندري عند 36 نقطة ويبقى في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: "حراسة المرمى: المهدي سليمان، والدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – مصطفى إبراهيم، والوسط: ناصر ناصر – ساليفو مورو – خالد الغندور، والهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفاو مابولولو – عبد الغني محمد". فيما جاء تشكيل فيوتشر: "حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، والدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل - جوزيف جوناثان، والوسط: محمد رضا "بوبو" – غنام محمد – هشام عادل، والهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي".

جاءت أحداث الشوط الأول حماسية من جانب الفريقين وحاول كلاهما التسجيل وتعرض جنش للأصابة وتلقى العلاج وأستكمل المباراة وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء لـ زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد بعد اعتراض قوي على الحكم في الدقيقة 36 ، وتواصل الأداء من الفريقين إلى أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني بدأ حماسياً من جانب الفريقين وأن كان فيوتشر هو الأكثر سيطرة وأستحواذاً وخطورة وسجل فيوتشر هدفاً في الدقيقة 64 عن طريق مروان محسن.

حاول الاتحاد تعديل النتيجة وتسجيل هدف التعادل كما حاول فيوتشر بتسجيل هدف ثاني لكن ينتهي اللقاء بفوز فيوتشر بهدف نظيف وحصد ثلاث نقاط غالية.