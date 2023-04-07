شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يكشف معايير اختيار لاعبى المنتخب للمشاركة فى بطولة العالم للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري للاسكواش عن معايير وأسس اختيار لاعبي المنتخب في المراحل السنية المختلفة، للمشاركة في بطولة العالم للناشئين المقرر إقامتها بأستراليا خلال شهر يوليو المقبل.

ويتم إجراء تصفيات بين اللاعبين المصنفين من 5 إلى 8 فى مرحلة تحت 19 سنة، ورقم 1:8 في مرحلة تحت 17 سنة، و1+2في مرحلة 15 سنة، ويتم إضافة لاعبين طبقا للرؤية الفنية من الجهاز الفني.



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ومن المقرر أن يتم إجراء اجتماع مع اللاعبين خلال شهر رمضان، على أن يتم اجراء التصفيات الأولية بعد عيد الفطر، ويتم اجراء التصفيات الأساسية بعد انتهاء التصفيات الأولية وإعطاء الراحة الكافية للاعبي التصفيات الأولية.

كما قرر اتحاد الاسكواش أن يتم العمل بهذا النظام خلال النسخة المرتقبة فقط، على أن يتم وضع نظام جديد أكثر شفافية لاختيار اللاعبين، تحت إشراف المستشار الفني للاتحاد والمنتخبات القومية أشرف حنفي في الفترة المقبلة