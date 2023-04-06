شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل قرعة كأس الكؤوس الأفريقية لـ"سيدات اليد" بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت مساء اليوم، الخميس، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة قرعة بطولة كأس الكؤوس الأفريقية لسيدات كرة اليد التي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال شهر مايو المقبل.

وأسفرت القرعة عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد "سيدات" بالنادي في المجموعة الثانية مع فرق اوتوهو الكونغولي وهابيتا الإيفواري وفاب الكاميروني وأول أغسطس الأنجولي.

وتضم المجموعة الأولى فرق اتحاد النواصر المغربي، وفانز الكاميروني، ومكنين التونسي، ودي جي اس بي الكونغولي، وبيترو أتليتكو الأنجولي، وسبورتنج من مصر.

وشهدت القرعة حضور محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة ومدحت البلتاجي نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي ونويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، ويزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي، وسامح جورج مراقب البطولة، وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.