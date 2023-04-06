شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 6 / 4 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 6 / 4 / 2023 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التى نرصدها في سياق التقرير..

كولر عن كثرة مشاركات معلول وعدم إراحته: "زى المكنة القديمة"

علق مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى عن كثرة الدفع بالتونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الأحمر وعدم منحه فرصة للراحة والتقاط الأنفاس فى ظل اعتماده على تطبيق سياسة التدوير بين اللاعبين، وهو ما قد يؤثر على اللاعب بالسلب.

5 مكاسب للأهلى من ثلاثية المحلة.. أبرزها الخروج بلا إصابات ودفعة قوية قبل نهائى الكأس

حقق فريق الأهلي عدة مكاسب من فوزه على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري.

محمد هانى يعود لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى فى نهائى الكأس

يعود محمد هاني ظهير أيمن الأهلي لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه في مباراته القادمة ضد بيراميدز في نهائي الكأس المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة.

الأهلى يحسم موقف محمود متولى من مباراة بيراميدز فى نهائى الكأس خلال ساعات