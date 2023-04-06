شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل قرعة كأس الكؤوس الأفريقية لـ"رجال اليد" بالنادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة قرعة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لرجال كرة اليد التي تقام في ضيافة النادي الأهلي خلال شهر مايو المقبل، وأسفرت القرعة عن وقوع النادي الأهلي في المجموعة الثانية مع فرق كيركوس الأثيوبي، وفاب الكاميروني، ورجاء أغادير المغربي، وسبورتنج من مصر. فيما تضم المجموعة الأولى فرق؛ الزمالك وريد ستار الإيفواري، وفانز الكاميروني، وجي اس كي الكونغولي، ووداد سمارة المغربي.



قرعة بطولة أفريقيا للأندية لليد

وشهدت مراسم القرعة حضور محمد الغزاوي، عضو مجلس إدارة النادي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وخالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، مدير البطولة، ومدحت البلتاجي، نائب أول رئيس الاتحاد الإفريقي، ونويل اسيميان، المدير الرياضي للاتحاد الإفريقي، ويزيد سعدي، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي، وسامح جورج، مراقب البطولة وممثلي الأندية المشاركة في البطولة.