شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتعادل مع الاتحاد السكندرى سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فيوتشر مع الاتحاد السكندرى سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، في مباراة قوية للصراع على المربع الذهبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندرى كالتالي: "حراسة المرمى: المهدي سليمان، والدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – مصطفى إبراهيم، والوسط: ناصر ناصر – ساليفو مورو – خالد الغندور، والهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفاو مابولولو – عبد الغني محمد". فيما جاء تشكيل فيوتشر: "حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"، والدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل - جوزيف جوناثان، والوسط: محمد رضا "بوبو" – غنام محمد – هشام عادل، والهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي".

يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 25 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.