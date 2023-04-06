شكرا لقرائتكم خبر عن استادات أول المتأهلين لربع نهائي دورة المتحدة الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق استادات الفوز على سي بي سي سفرة بنتيجة 3-0، في أولى مباريات دور الـ16 لدورة المتحدة الرمضانية لكرة القدم المقامة على ملاعب مركز شباب الجزيرة، ليخطف أول بطاقة تأهل للدور ربع النهائي.

سجل ثلاثية استادات كل من طاهر أشرف وأحمد عصام "هدفين"، وشهدت المباراة تألق إسلام طه بصناعة الأهداف الثلاثة لفريقه.

وتصدر طاهر أشرف ترتيب هدافي الدورة برصيد 5 أهداف من مباراتين بعد تسجيله 4 أهداف في المباراة الأولى أمام سينرجي التي انتهت بفوز استادات بنتيجة 4-1 في دور الـ32.