شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تطبّق خاصية غرف الانتظار فى حجز تذاكر مباراة الأهلى و بيراميدز ..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو شركة تذكرتي تطبيق خاصية غرف الإنتظار الإقتراضية في حجز التذاكر ،وتبدأ بمباراة الأهلي و بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها 10 إبريل الجاري ، حيث تم فتح باب حجز التذاكر على موقع تذكرتي منذ قليل .

أكد مسئولو شركة تذكرتي أن الهدف من تطبيق غرف الانتظار الافتراضية هو معرفة كل مشجع يرغب في حجز التذاكر عدد المتواجدين علي الموقع لحجز التذكرة الخاصة بمباراة فريقه في ذلك التوقيت ، و المدة الزمنية المتبقية أمامه لبدأ عملية الحجز ، و أيضا التسهيل من مهمة حجز التذاكر بدلًا من الدخول و الخروج من الموقع أكثر من مرة ، ومبدأ تكافؤ الفرص في حجز التذكرة الخاصة به.

للحجز يرجي زيارة

‏tazkarti.com

لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID

‏ tazkarti.co/TOutlets

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