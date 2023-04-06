شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم قرار بيريرا فى إسناد نهائى الكأس لحكام مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام، من مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، دعمه وموافقتهم على إسناد المباراة لطاقم حكام مصري وهذا لصالح منظومة التحكيم، وهو ما وافق عليه المجلس عقب الاجتماع ودعم بيريرا في تعيين طاقم مصري لنهائى كأس مصر.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام للاستقرار على طاقم حكم مباراة نهائي كأس مصر المقرر له 10 إبريل ويجمع الأهلي و بيراميدز.

وأكد بيريرا خلال جلسته مع مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا بد من دعم الحكم المصري وأنه لا توجد منظومة كرة قوية بدون منظومة تحكيم قوية و العكس ، وأنه يجب على الأندية مساندة الحكام المصريين من أجل العودة للتواجد على منصة التحكيم الأفريقية و المشاركة في البطولات العالمية الكبرى مثل كأس العالم وغيرها.