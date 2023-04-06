شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم قرار بيريرا فى إسناد نهائى الكأس لحكام مصريين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام، من مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، دعمه وموافقتهم على إسناد المباراة لطاقم حكام مصري وهذا لصالح منظومة التحكيم، وهو ما وافق عليه المجلس عقب الاجتماع ودعم بيريرا في تعيين طاقم مصري لنهائى كأس مصر.
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مع البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام للاستقرار على طاقم حكم مباراة نهائي كأس مصر المقرر له 10 إبريل ويجمع الأهلي و بيراميدز.
وأكد بيريرا خلال جلسته مع مجلس إدارة اتحاد الكرة أنه لا بد من دعم الحكم المصري وأنه لا توجد منظومة كرة قوية بدون منظومة تحكيم قوية و العكس ، وأنه يجب على الأندية مساندة الحكام المصريين من أجل العودة للتواجد على منصة التحكيم الأفريقية و المشاركة في البطولات العالمية الكبرى مثل كأس العالم وغيرها.
أعلن اتحاد الكرة حضور 20 ألف مشجع فى مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وبيراميدز فى التاسعة والربع مساء الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، بواقع 10 آلاف مشجع لكل فريق.
وتشهد مباراة الأهلى وبيراميدز فى نهائى كأس مصر المحدد لها يوم 10 أبريل الجارى باستاد القاهرة الدولى إقامتها بحكام مصريين لصعوبة استقدام حكام أجانب خلال الوقت الحالى بسبب ضيق الوقت، حيث تنص اللائحة على ضرورة طلب أحد الناديين لحكام أجانب قبلها بـ14 يوما، حيث لم يتقدم النادى الأهلى بطلب لاستقدام حكام أجانب، بينما طلب بيراميدز حكام أجانب قبل اللقاء بـ6 أيام، وبالتالى تقرر إقامة المباراة بطاقم حكام مصرى.
وتقرر ارتداء فريق الأهلى الزى التقليدى فى مباراة نهائى كأس مصر موسم 2021 - 2022، بينما يرتدى بيراميدز الزى الاحتياطى على أن يكون الأهلى مسئولا عن كرات المباراة.
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز في نهائي كأس مصر فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.