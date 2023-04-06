شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة فيوتشر والاتحاد السكندرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الاتحاد السكندري وفيوتشر التشكيل الرسمي للمباراة المقرر إقامتها فى التاسعة والربع مساء اليوم الخميس، على استاد الإسكندرية، في مباراة قوية للصراع على المربع الذهبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

يحتل فريق فيوتشر المركز الثاني في جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، حصدها بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11 مباراة وتعادل في 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 27 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

بينما يحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 25 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وجاء تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: هشام صلاح – خالد صبحي – محمود علاء – مصطفى إبراهيم

الوسط: ناصر ناصر – ساليفو مورو – خالد الغندور

الهجوم: إبراهيم حسن – كريستوفاو مابولولو – عبد الغني محمد

فيما جاء تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: باسم علي – محمود مرعي – علي الفيل - جوزيف جوناثان

الوسط: محمد رضا "بوبو" – غنام محمد – هشام عادل

الهجوم: أحمد رفعت – أحمد عاطف – عبد الكبير الوادي

ويحتل فيوتشر المركز الثاني برصيد 42 من 21 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر.