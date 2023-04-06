شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات نهائى بطولة دورى الطائرة رجال وسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد المصري للكرة الطائرة، عن جدول مباريات الدور النهائي من البلاي أوف لدوري كرة الطائرة رجال وسيدات للموسم الرياضي 2022/2023.

وقد تأهل إلى نهائي بطولة الدوري المصري لرجال الكرة الطائرة كلًا من ”الأهلي، الزمالك، طلائع الجيش، سموحة”، ومن المقرر أن يتلقي كل فريقين في مباراتين حيث تقام المباراة الأولى يوم السبت الموافق 15 إبريل الجاري، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الأحد الموافق 16 إبريل الجاري.



دوري الطائرة

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الإثنين الموافق 17 إبريل الجاري، وتقام المباريات على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقد تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على طلائع الجيش، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين سموحة وطلائع الجيش.

وجاءت مواعيد مباريات يومي السبت والأحد كالتالي:-

- طلائع الجيش يواجه سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

- الأهلي يواجه الزمالك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً لتحديد بطل الدوري.

بينما قد تأهل إلى الدور النهائي من بطولة الدوري المصري لسيدات الكرة الطائرة كلًا من: ”الأهلي، الزمالك، وادي دجلة، سبورتنج”، وسيلتقي كل فريقين في مباراتين حيث تقام المباراة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 18 إبريل الجاري، بينما ستقام المباراة الثانية يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الخميس الموافق 20 إبريل الجاري، وتقام المباريات على صالة الألعاب بأكتوبر.

وقد تأهل الأهلي إلى الدور النهائي عقب الفوز على سبورتنج، بينما تأهل الزمالك عقب الفوز على وادي دجلة، وسيلتقي فريقين سبورتنج ووادي دجلة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاءت مواعيد مباريات يومي الثلاثاء والأربعاء كالتالي:-

- وادي دجلة يواجه سبورتنج في تمام الساعة التاسعة مساءً لتحديد المركزين الثالث والرابع.

- الأهلي يواجه الزمالك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً لتحديد بطل الدوري.