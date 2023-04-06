شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات استشفاء للاعبى المصرى لمواجهة الإجهاد قبل مواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع لاعبو النادي المصري، لجلسات استشفائية على هامش المران الختامي للفريق استعدادا لحرس الحدود، وذلك للتغلب على الارهاق في ظل ضيق الوقت بين المباريات.

ويختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها غدا الجمعة، حيث مد المصري معسكره ببرج العرب استعدادا للقاء المرتقب.

وحقق النادي المصري فوزاً ثميناً على نادي الزمالك في مباراة الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري بثلاثية مقابل هدفين، ليحصد المصري الفوز الثالث على التوالي لأول مرة منذ بداية الموسم الجاري.

ويحتل المصري البورسعيدى المركز السابع، برصيد 31 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 10، وخسر 5، وسجل لاعبوه 22 هدفا، واستقبلت شباكه 24 هدفا.

من جانبه، تحدث حسام حسن، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن فوز فريقه أمام فريق الزمالك، وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: خضنا مباراة صعبة وحققنا فوزا على فريق كبير مثل الزمالك رغم الغيابات التي نعاني منها، الهدف المبكر كان من الممكن أن يربك حساباتنا، وبداية المباراة كان في سلبية من لاعبينا، والتأخر بهدفين مقابل لا شيء أمر صعب مع فريق مثل الزمالك.

أضاف: الدور الثاني صعب والمباريات ليست سهلة، وأهم شئ أن نبتعد عن الصراع في مؤخرة الجدول وطموحي البقاء في الدوري مع المصري هذا الموسم، ومع احترامي الشديد للزمالك ولكن كنت أثق في شغلنا، والبداية الصعبة في بداية الموسم نعوضها بشكل أفضل.