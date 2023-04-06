شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الأيوبى يكتب : "تسريب" الترسانة إنذار ..و"العدالة" سر هدوء التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

** تقنية الفيديو var نجحت في تقليل مشاكل القرارات التحكيمية ووجودها ضرورى ، ويجب على اتحاد الكرة التدخل السريع لإنقاذ الموقف لان الفترة المقبلة بالمسابقات حاسمة ولن يستطيع الحكام السيطرة على الأمور خاصة بعد تعود الجماهير على وجود مراجعة في الفيديو .

** البرتغالى بيريرا رئيس لجنة الحكام الحالى مختلف تماما عن سابقه كلاتنبرج ، الخواجة البرتغالى يعمل ويجتهد ومتواجد بشكل كبير ويفتح الباب امام معاونيه محمد فاروق وتوفيق السيد وايمن ديجيش واحمد أبو العلا للتعبير عن أرائهم والنتيجة نشاهد تحكيم هادئ بدون مشاكل حتى الان ، لانه وفقا لمعلوماتى العدالة المعيار الاساسى في تعيينات الحكام .

* عصام الحضرى اسطورة في حراسة المرمى بمصر وأفريقيا ، وتواجده في الجهاز الفني لمنتخب سوريا واجهة مشرفة للكرة المصرية ووضحت بصمته على حراس سوريا بشكل سريع ويجب ان يدعمه الجميع لانه مشروع تدريبي لمدرب كبير .