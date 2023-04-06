شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يخصم 50% من ايجار الملاعب دعما للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صدق الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس علي قراره بخصم نسبة 50% من قيمة إيجار الملاعب لمصلحة نادي الإسماعيلي في اطار دعم جامعة قناة السويس للنادي كخطوه أولي نحو مزيد من التعاون.

من جانبه قدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى رئيس مجلس النادي الشكر إلى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على دعمه للنادي ، مؤكدا أن هذا ليس بجديد على جامعة قناة السويس التي دائما مساندة وداعمة لقلعة الدراويش.

الجدير بالذكر أن رئيس النادي الإسماعيلي قد زار جامعة قناة السويس مؤخرا لبحث عددا من الملفات المشتركة والعمل على تفعيلها خلال الفترة المقبلة .