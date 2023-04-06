شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: مصر الآن هى وطننا وشرف كبير أن نتعرف على ثقافتها.. غداً إلى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، صورا عبر حسابه الشخصي على انستجرام، من جولاته السياحية بمناطق مختلفة في مصر، معرباً عن فخره بالتعرف على الثقافة المصرية.

وكتب فيتوريا: العائلة والأصدقاء قريبون دائمًا، مصر الآن وطننا، إنه لشرف كبير أن تتعرف على الأماكن والثقافة بشكل أفضل وأفضل، القاهرة ، أسوان ، الأقصر ، وغدًا نذهب إلى الغردقة.

وأشادت الصحف البرتغالية بنتائج روى فيتوريا مع المنتخب الوطنى بعدما حقق الفراعنة الفوز على منتخب مالاوى ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار العام المقبل.

بينما أشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية، إلى أن روى فيتوريا أسعد المصريين بعد الفوز على منتخب مالاوى فى تصفيات أمم أفريقيا واكتسح منتخب مصر مضيفه مالاوى برباعية نظيفة، فى الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2023.

وقالت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إن روى فيتوريا يخطو خطوات عملاقة مع منتخب مصر بنسبة فوز 100% منذ توليه المهمة.