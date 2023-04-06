الامارات | مبابي غاضب من باريس سان جرمان بسبب "صورة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن غضبه الخميس جراء استخدام فريقه باريس سان جرمان مقطع فيديو له في حملته الإعلانية للتذاكر الموسمية، قبل أن يعمد النادي الباريسي إلى ازالة اللقطات.

قال مهاجم منتخب "الديوك" إنه سيقاتل من أجل "حقوق الصورة الفردية" بعدما استخدم النادي مقابلة معه في مقطع فيديو للترويج لمبيعات التذاكر للموسم المقبل.

وكتب مبابي عبر صفحته على إنستغرام "لم يتم إبلاغي في أي وقت بمحتوى المقابلة".

وأردف بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 "بدت وكأنها مقابلة أساسية خلال يوم تسويقي في النادي. لا أتفق مع هذا الفيديو المنشور. هذا هو السبب في أنني أقاتل من أجل حقوق الصورة الفردية. باريس سان جرمان ناد كبير وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان-جرمان".

وأمام ردّ فعل مبابي، عمد بطل فرنسا ومتصدر الدوري هذا الموسم، في وقت لاحق إلى إزالة الفيديو من موقعه على الويب وقناته على "يوتيوب"، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن مشاهدته على "يوتيوب".

واقتصر الفيلم الترويجي على حديث لقائد منتخب فرنسا مبابي لوحده.

ولم يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفيلم، في حين قال مصدر لوكالة فرانس برس في وقت سابق هذا الأسبوع إنه من المقرر أن يغادر "البرغوث" الصغير العاصمة الباريسية في نهاية هذا الموسم.

دعا مبابي سابقاً إلى احترام حقوق الصور الفردية للاعبين أثناء انضمامه إلى منتخب بلاده. في المقابل، لم يعلّق سان جرمان على تصريحات مبابي عند الاتصال به.