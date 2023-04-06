شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يطالب لاعبي المقاولون بنقاط إنبى لاقتحام المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، طالبهم خلالها بالفوز في اللقاء المقبل أمام إنبي بالدوري، وذلك لاقتحام المربع الذهبي بجدول مسابقة الدوري، والذي يفصل ذئاب الجبل عنه نقطتين فقط، حيث يحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

ورفض غريب منح لاعبي الفريق أي راحة بعد التعادل مع بيراميدز سلبياً، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.ط، وذلك نظرا لضيق الوقت قبل المباراة المقبلة لذئاب الجبل أمام إنبي.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة إنبي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري، والتي تجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، وكانت مباراة الدور الأول قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 23 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات، وتعادل في 10 لقاءات وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً، واستقبلت شباكهم 20 هدفا آخر.

من جانبه، أثنى شوقي غريب على أداء لاعبي المقاولون أمام بيراميدز قائلا: قدمنا أداء جيدًا أمام بيراميدز، في الدور الأول خسرنا من بيراميدز وتعادلنا في الدور الثاني، رغم أن المنافس لعب المباراة بصفوف مكتملة باستثناء غياب رمضان صبحي.

وأضاف: أتيحت لبيراميدز العديد من الفرص للتهديف بالطبع، لكن المقاولون أيضا أهدر بعض الفرص وكان بإمكانه الفوز باللقاء، الفريق يسير بخطى ثابتة في الدوري، نحن في المركز ال 5 برصيد 34 نقطة، هذا العدد من النقاط أنهينا به منافسات الدوري في الموسم الماضي، وهناك تطور كبير في أداء ونتائج الفريق مقارنة بالموسم الماضي، بجانب العدد الكبير من اللاعبين تحت السن الذين ندفع بهم في المباريات من أجل اعداد جيل جديد للمقاولون.