شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يشارك فى البطولة الأفريقية بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب المصارعة فى منافسات البطولة الافريقية التى تقام بتونس لمنتخبات الحرة والرومانية والمصارعة.

وتقام البطولة الأفريقية بتونس فى الفترة من 15 إلى 21 ماية المقبل، ومن المقرر أن يقوم الاتحاد المصرى بإجراء تجارب لاختيار المنتخب المقرر مشاركته فى المنافسات.

وتوج محمد مصطفى، لاعب منتخب المصارعة ، بالميدالية الذهبية فى منافسات بطولة أستونيا الدولية، محققا المركز الأول، وفاز محمد مصطفى بالذهبية بعد التغلب على لاعب أستونيا بنتيجة 5 /1.

من ناحية أخرى، تصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول فى وزن 76 ك فى منافسات النسائية، متقدمة على لاعبات تركيا والإكوادور والصين على الترتيب.