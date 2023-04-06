شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف للنجوم فى رمضان.. محمد الننى يتمسك بصيام الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفل الكرة المصرية بالعديد من المواقف الطريفة، خاصة تلك التى تحدث بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، حيث الأجواء الدينية تكون متصدرة المشهد، وموقف اليوم مع النجم، محمد الننى، لاعب أرسنال الإنجليزى والمنتخب الوطني.

صحيفة "جارديان" الإنجليزية الشهيرة قالت عن محمد الننى لاعب أرسنال :"الننى يستمد قوته من عائلته الصغيرة، وتدينه والتزامه بتعاليم الإسلام وأداء فروضه، حتى أثناء رحلات الفريق، إضافة لصيامه فى شهر رمضان".

بدأ محمد الننى مسيرته الكروية فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى قبل أن ينتقل فى 2008 إلى صفوف قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، وتدرج فى الناشئين قبل تصعيده عام 2010 للفريق الأول لنادى المقاولون العرب مع زميله محمد صلاح نجم ليفربول فى هذا الوقت.

وبعدما نجح فى الفريق الأول بنادى المقاولون العرب ومنتخب مصر قبل خوض تجربة الاحتراف فى صفوف بازل السويسرى ثم جاء الاحتراف الأكبر فى مسيرته الكروية بالانضمام إلى صفوف نادى أرسنال الإنجليزي.

وتوج محمد الننى بلقب بطولة الدورى السويسرى 4 مرات متتالية خلال مواسم 2012-2013، 2013-2014، 2014-2015، 2015-2016، ثم كأس الاتحاد الإنجليزى مع فريق أرسنال عام 2017 وكأس الدرع الخيرية الإنجليزية مع الجانرز عامى 2018 و2020.