شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن تعافى حمزة المثلوثى من إصابة الركبة قبل مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم التونسي حمزة المثلوثي ظهي نادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تعافي اللاعب من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وشارك المثلوثي في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة من الناحية الطبية.

كما خاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد خلال مران اليوم الخميس ، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك في هذه الفقرة اللاعبون البدلاء والمستبعدين من مواجهة المصري البورسعيدي الأخيرة في مسابقة الدوري، في حين لم يشارك اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في المباراة، وفقا لقرار الجهاز الفني.

عقب ذلك أقيمت تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب شارك فيها مجموعة اللاعبين البدلاء والمستبعدين، وتم خلالها تطبيق عدة جوانب فنية وخططية خاصة تم التدريب عليها.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على منح اللاعبين تعليمات فنية بشكل متواصل أثناء التقسيمة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.