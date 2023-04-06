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5 مدربين صامدون فى وجه رياح التغيير.. أجنبيان و3 محليين

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القاهرة - سامية سيد - رغم التغييرات التي طالت مدربي فرق حلال الموسم الحالي 2022 / 2023، ولكن يبقى 5 مدربين صامدين أمام رياح التغيير، ومستمرين في مناصبهم، في ظل تقديم مستويات طيبة مع فرقهم والسير بخطى ثابتة في تحقيق الأهداف المرجوة من قبل إدارات أنديتهم.

وشهد الموسم الحالي قيام 13 نادي بإجراء تغييرات على الأجهزة الفنية، بل أن هناك من أجرى تعديلات على الأجهزة الفنية لأكثر من مرة، في سبيل تحسين النتائج والعودة إلى المسار الصحيح.

ووسط دوامة التغيير التي يشهدها الدوري المصري يبقى 5 مدربين لم تطالهم هوجة التغييرات، منهم ثنائي أجنبي وهم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي والصربي زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندري، وعلي ماهر المدير الفني لفيوتشر وشوقي غريب المدير الفني للمقاولون وأخيرا أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود.

وقاد كولر الأهلي إلى صدارة الدور المصري برصيد 47 نقطة من لعب 19 مباراة فقط ويبقى له 4 مباريات مؤجلة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 5 ولم يتلف أي خسارة خلال الموسم الحالي.

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بينما نجح علي ماهر في قيادة فيوتشر لوصافة الدوري المصري خلف الأهلي برصيد 42 نقطة من لعب 21 مباراة حقق الفوز في 11 مباراة والتعادل في 9 وتلقى هزيمة وحيدة.

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فيما نجح زوران مانولوفيتش في قيادة الاتحاد السكندري لدخول المربع الذهبي للدوري برصيد 36 نقطة في المركز الرابع من لعب 21 مباراة فاز في 11 مباراة وتعادل في 3 آخرين وخسر في 7 مباريات.

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بينما نجح شوقي غريب في قيادة المقاولون لاحتلال المركز الخامس برصيد 34 نقطة من لعب 23 مباراة، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 10 آخرين وخسر 5 مباريات، حيث كان ذئاب الجبل مهددين بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

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وأخيرا يثق مسئولو حرس الحدود في أحمد أيوب المدير الفني رغم أنه فريقه ينافس على الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية هذا الموسم، ويدعمون فكرة الاستقرار الفني ومنح الجهاز الفني الوقت الكافي لتحقيق حلم البقاء في دوري الأضواء والشهرة، حيث يحتل الفريق العسكري المركز الأخير برصيد 16 نقطة من لعب 21 مباراة، جمعهم من 3 انتصارات و7 تعادلات و11 هزيمة.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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