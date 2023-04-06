شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم موقف محمود متولى من مباراة بيراميدز فى نهائى الكأس خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحدد الجهاز الطبي للأهلي موقف محمود متولي مدافع الفريق من مباراة بيراميدز خلال الساعات المقبلة من خلال الكشف الطبي الذي سيخضع له اللاعب من أجل حسم موقفه من المباراة المرتقبة.

ويغيب متولي عن مباريات وتدريبات الأهلي الأخيرة بسبب الإصابة في العضلة الخلفية وخاض برنامجاً تأهيلياً على مدار الأيام الماضية .

ويحاول الجهاز الفني للأهلي تجهيز متولي لمباريات الفريق المقبلة كونه أحد العناصر الهامة التي يعول عليها في خط الدفاع وسيتحدد موقف اللاعب من مباراة بيراميدز خلال الساعات المقبلة وأن كانت الدلائل تُشير إلى صعوبة مشاركة اللاعب في هذه المباراة.

على صعيد متصل ، أستقر الجهاز الفني للأهلي على إعادة محمد الشناوي حارس الفريق للدفاع عن عرين المارد الأحمر في مباراة بيراميدز بعدما غاب عن لقاء المحلة الذي أٌقيم أمس في الدوري الممتاز والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة بسبب رغبة الجهاز الفني في إراحة الحارس الدولي الذي شارك خلال الفترة الأخيرة في مباريات كثيرة وقوية مع الأهلي والمنتخب الوطني الأول.

وعانى الشناوى من إجهاد واضح فتقرر إراحته أمام المحلة خاصة وأنه لم يُشارك في جميع التدريبات الجماعية التى سبقت مباراة الغزل وسيعود الشناوي للمشاركة مع الفريق في مباراة بيراميدز المقرر لها الأثنين المقبل بإستاد القاهرة في نهائي بطولة كأس مصر.