شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى أونكن: معسكر إيطاليا حقق مكاسب بالجملة لمنتخبات ناشئين وناشئات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواصل المنتخب الوطنى للناشئين والناشئات للكرة الطائرة تحت 19 سنة سلسلة المباريات الودية الدولية خلال معسكرهم الحالي بإيطاليا.

ومن المقرر ان يلعب منتخب مصر للناشئات صباح غدا الجمعة أمام فريق (Richmond ) الإنجليزي

وخاض منتخب الناشئات أمس الأربعاء مواجهة قوية امام فريق ( Chions) للشابات وإنتهت بالتعادل الإيجابي 2/2

وسيلعب منتخب الناشئات تحت 19 سنة في تمام الثامنة من مساء اليوم الخميس امام فريق (Paese) الإيطالي

وتعد هذه المواجهات الودية تمهيداً لمنتخب الناشئات قبل المشاركة في بطولة كورناكيا الدولية الودية بإيطاليا واستعداداً لبطولة العالم التى ستقام في شهر أغسطس المقبل بكرواتيا والمجر.

من جانب اخر لعب أمس المنتخب الوطنى للناشئين تحت 19 سنة أمام فريق النرويج للناشئين وإنتهت بفوز المنتخب الوطنى بنتيجة 2/1

كما سيلتقي مساء اليوم الخميس المنتخب الوطنى للناشئين امام نادى ترافيزو الايطالى للشباب .

وسيواجه منتخبنا الوطنى للناشئين غدا الجمعة المنتخب الألمانى فى تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت إيطاليا.

من جانبه أشاد الخبير الأجنبي البرازيلى بيرسي اونكن المشرف العام على المنتخبات المصرية بالاجواء في إيطاليا مؤكداً ان المعسكر الخارجي مفيد لمنتخبي الناشئين والناشئات ويشهد حالة من التركيز الشديد لدى جميع أفراد البعثة المصرية.

واوضح بيرسي أونكن خلال تصريحاته الخاصة من إيطاليا ان الأجهزة الفنية لمنتخبي مصر يعقدون محاضرات بشكل متواصل مع اللاعبين واللاعبات وهناك روح عالية من البعثة المصرية قبل إنطلاق البطولة الدولية بإيطاليا.

ووجه بيرسي الشكر لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر مؤكدا ان هناك اتصالات يومية بالبعثة للاطمئنان على حالة الجميع وهناك خط مفتوح ايضا مع الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي بالاتحاد الذي يطمئن على البعثة كل ساعة على الأقل ويتابع بدقة كافة الأحداث لتحقيق أكبر استفادة من المعسكر الخارجي.

واختتم بيرسي اونكن تصريحاته أن مستوى الفرق المشاركة بالبطولة قوي وهو

ما يجعل مشاركة مصر مفيدة للاعبين قبل المشاركة في بطولتى العالم المقبلتين للناشئين والناشئات.