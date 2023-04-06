شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى يشارك فى مران الزمالك ..وتأهيل عبد الله جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت تدريبات الزمالك التي أقيمت اليوم الخميس، مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب الجزيري عن مواجهة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي، عقب وصوله من تونس مؤخرا بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

كما وضع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا و علاجيا خاصا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر، خلال مران اليوم الخميس بسبب معاناة اللاعب من إصابة عضلية، تعرض لها خلال مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد عبدالله جمعة في مقر النادي اليوم، وحرص الجهاز الفني للفريق على الاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أن يتوجه اللاعب لأداء تدريبات علاجية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

و تم تقسيم الفقرة التأهيلية إلى جزئين تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري الأخيرة، و خاضوا تدريبات خفيفة بجانب أمور استشفائية منعا لتعرضهم للاجهاد.

وتضمن الجزء الثاني تدريبات لمجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المصري الأخيرة، وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وحرص مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق على متابعة الحصة التأهيلية للاعبين والوقوف على حالتهم استعدادا للمواجهة المقبلة .

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل .