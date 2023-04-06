شكرا لقرائتكم خبر عن مودى ناصر يغيب عن إنبى أمام المقاولون بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب مودى ناصر لاعب وسط إنبى عن الفريق البترولى،أمام المقاولون العرب في المباراة المقرر لها في التاسعة وربع مساء يوم الأحد المقبل على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وتعرض ناصر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مواجهة حرس الحدود،ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدف نظيف سجله كريم الطيب.

ويحتل إنبى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدوري المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات بينما خسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 27 هدف.

و يعول الجهاز الفني لفريق انبي على الحالة النفسية الطيبة للاعبين لتخطى عقبة المقاولون العرب، بعدما حقق الفوز على نظيره حرس الحدود بهدف نظيف في الجولة 23 من دورى ومن قبله البنك الأهلى بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدوري