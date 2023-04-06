شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية..17 بطولة تزين مسيرة عبد الواحد السيد مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الرياضة لا تقتصر على نتائج مباريات وبطولات وألقاب تحققها الأندية واللاعبون فى مختلف المحافل الرياضية، سواء محلية أو دولية، ولكن هناك أرقاما فارقة لا يمكن نسيانها ترتبط بالرياضة

هناك رقم قد يكون نتيجة مباراة لا تنسى، أو رقم يعبر عن قيمة صفقة ظلت باقية فى سجلات الرياضة، أو رقم يكشف عدد جماهير فى مباراة بعينها، أو سعة استاد دولى، وغيرها.

يقدم ”الخليج 365” خلال شهر رمضان حلقات معلومة رقمية، وحلقة اليوم عن البطولات التى حققها عبد الواحد السيد مع الزمالك.

عبد الواحد أحد نجوم الزمالك على مر تاريخه، حصل مع الفريق على 17 بطولة وبذلك أصبح أكثر لاعبى الفريق فى التاريخ حصولا على الألقاب، متفوقًا على خالد الغندور كابتن الفريق السابق الذى فاز بـ 16 بطولة.

عبد الواحد السيد من مواليد الثالث من يونيو لعام 1977 بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، ولكنه نشأ وترعرع بمحافظة جنوب سيناء، حصل على بكالوريوس تجارة، ونشأ "عبد الواحد" فى أسرة رياضية وكان والده حارسا لمرمى فريق طنطا الذى حصل معه على لقب أفضل حارس مرمى بمصر، ما جعله شديد التعلق بكرة القدم منذ طفولته.

بدأ عبد الواحد السيد مسيرته مع كرة القدم فى نادى الزمالك، حيث انضم لفريق الناشئين بالنادى، حتى ظهر مع الفريق الأول فى أواخر عام 1997م كحارس احتياطى لنادر السيد، إلا أن بقاءه على دكه الاحتياطى لم يستمر طويلا إذ أصبح الحارس الأول والأساسى للفريق فى الدورى المصرى موسم 1998/1999م أمام نادى القناة فى 14 أغسطس سنة 1998 فى اللقاء الذى انتهى بفوز الأبيض وقدم عبدالواحد السيد مستوى مميزا وحافظ بعدها على مكانه فى التشكيل الأساسى للأبيض.

فى موسم 2014-2015 رحل عبدالواحد السيد من الزمالك بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية وانضم لفريق مصر المقاصة لمدة 3 مواسم، لكنه خاض موسما واحدا قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم.