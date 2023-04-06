تفاصيل العرض السعودي المقدم للبرتغالي جوزيه مورينيو

ياسر رشاد - القاهرة - تناولت انباء صحفية، عن نية الاتحاد السعودي لكرة القدم إبرام التعاقد مع مدرب أوروبي عالمي، لديه كشف حساب يحظي بالكثير من البطولات وسجل حافل بالانجازات فى عالم الساحرة المستديرة حول العالم.

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وقدم الاتحاد السعودى لكرة القدم، عرضًا مغريًا للبرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق روما الإيطالى، من أجل تولى المهمه الفنية لمنتخب السعودية الاول لكرة القدم.

وبلغ العرض السعودي المقدم للبرتغالي مورينيو مايقرب من حوالي 60 مليون يورو سنويًا فى عقد يمتد لموسمين خلفًا للمدرب

الفرنسى السابق هيرفى رينارد، فيما سيعتلي مرتب البرتغالي صدارة أعلى المدربين أجراً على مر التاريخ.

وكان رينارد تقدم بإستقالته من تدريب منتخب السعودية، يوم 29 مارس الماضي، ووافق الاتحاد السعودي على طلبه، ليتم فسخ العقد بين الطرفين، فيما يمتلك مورينيو عقدًا مع نادي روما الإيطالي يمتد حتى يونيو 2024.

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