حمزة المثلوثي ينتظم بمران الزمالك اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - انتظم التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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جاء ذلك عقب تعافي اللاعب من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وشارك المثلوثي في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب

الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بصورة طبيعية لتتأكد جاهزيته للمباريات المقبلة من الناحية الطبية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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