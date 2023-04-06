أيمن طاهر يرد على قرار منعه من دخول نادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - علق أيمن طاهر مدرب الحراس السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قرار منعه بدخول نادي الزمالك، والذي أصدره المستشار مرتضي منصور رئيس النادي عقب الخسارة الأخرة من المصري البورسعيدي.

وكان فريق الزمالك قد تلقي هزيمة من نظيره المصري البورسعيدي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي ، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

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تعليق أيمن طاهر على قرار منعه من دخول نادي الزمالك

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أصدر قرار بمنع أيمن

طاهر والجهاز الفني السابق من دخول نادي الزمالك على إثر الهزيمة التي تلقها على يد المصري البورسعيدي، ليصدر أيمن طاهر بيانا توضيحيا لجماهير النادي الأبيض كالتالي:

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية مع نظيره البنك الأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 9 أبريل الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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