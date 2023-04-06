عبد الله جمعة يخضع لبرنامج تأهيلي خاص

ياسر رشاد - القاهرة - وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجا تأهيليا و علاجيا خاصا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر، خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا..الجزيري يُشارك في مران الزمالك إستعدادًا للبنك الأهلي

يأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة عضلية، تعرض لها خلال مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد عبدالله جمعة في مقر النادي اليوم، وحرص

الجهاز الفني للفريق على الاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها قبل أن يتوجه اللاعب لأداء تدريبات علاجية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

لمزيد من الأخبار الرياضية عبر الوفد اضغط هنا