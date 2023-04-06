أول تعليق من لامبارد بعد تولي تدريب تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فرانك لامبارد المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي، عن عودته للبلوز في ولايته الثانية بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري مع البلوز، خلفًا للمدرب جراهام بوتر.

اقرأ أيضًا.. رودريجو يحتفل بـ 150 مباراة بقميص ريال مدريد

وقال لامبارد عبر الموقع الرسمي لنادي: "كان قرار العودة إلى تشيلسي سهلا بالنسبة لي فهو فريقي، أمتلك الكثير من المشاعر والعواطف نحو هذا النادي، وسعيد بهذه الفرصة".

وتابع: "لدي فهم جيد لـ هذا الفريق وممتن لهذه الفرصة لإدارتهم مجددًا، وسأبذل كل ما لدي في هذه الفترة المؤقتة لـ تقديم أفضل ما لدينا".

وأكمل: " لدي الاعتقاد بقدرتي على المساعدة إلى نهاية الموسم، وأنا هنا لاستعادة ثقة الفريق ومحاولة تحقيق أكبر عدد ممكن من الانتصارات".

وأكد لامبارد: لا نريد أن نتواجد بالمركز 11، و

وسأقدم قصارى جهدي لمنح الجماهير ما يريدون".

وعلق لامبارد عن مواجهة المرتقبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا: " لدينا فرصة في مباراتين، لست ساذجًا؛ ريال مدريد فريق كبير وبطل دوري أبطال أوروبا، وظيفتي هي المضي بالفريق خطوة بخطوة، وأنا متحمس لـ العودة إلى دوري أبطال أوروبا مجددًا لأنها البطولة الأفضل".

وأنهى مدرب تشيلسي تصريحاته: "أنا ممتن لهؤلاء الذين سعدوا بعودتي. أما هؤلاء الذين لم تسعدهم، فيمكنهم أن يعرفوا أني سأعمل بأقصى جهد لأمنحهم فريقا يفخرون به".