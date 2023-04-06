الجزيري يُشارك في مران الزمالك استعدادًا للبنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - شارك الدولي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق التي أقيمت اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيرة البنك الأهلي الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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وغاب الجزيري عن مواجهة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي، عقب وصوله من تونس مؤخرا

بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل .

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