ختام رائع للدورة الرمضانية لـ تنس الطاولة بإنبي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت منافسات الدورة الرمضانية لتنس الطاولة لأعضاء الجمعية العمومية، والتي أقيمت على ملاعب تدريب نادى تيوليب سبورت سيتى بزهراء مدينة نصر.

وحرص المهندس أحمد الخشاب عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع تنس الطاولة بالنادي وعضوي المجلس المهندس أيمن جاد والمهندس محمد السيد على حضور نهائيات البطولة وتوزيع الجوائز على أصحاب المراكز الأولى.

كما حرص على حضور نهائيات الدورة الكابتن أشرف عاشور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لتنس الطاولة، والعميد أحمد الصاوى مدير النشاط الرياضى بنادى جويل سيتى.

بالإضافة لأعضاء الجهاز الفنى والإدارى لقطاع تنس الطاولة بالنادى برئاسة أيمن زكريا المدير الفنى وسيد زينهم المدرب العام وأحمد ناجى المشرف على الدورة ونادر عثمان إدارى تجهيزى.

وكانت قد شهدت البطولة مشاركة قياسية بعدد 54 مشاركا من أعضاء الجمعية العمومية، إذ أقيمت

الدورة لجميع الأعمار السنية " فردى -زوجى )" من الجنسين " رجال – سيدات" بنظام المجموعات ثم خروج المغلوب وتحديد المراكز.

وشهدت المنافسات فوز أحمد شوقي بالمركز الأول في الفردي وإبراهيم سيف بالمركز الثاني وإسماعيل معتوق بالمركز الثالث، وحصد اللاعبان إبراهيم سيف ومحمد سيف المركز الأول في الزوجي واللاعبان أحمد ناجي ومحمد بطران المركز الثاني واللاعبان هاني عبدالسلام ومحمود متولي المركز الثالث .

اتسم ختام الدورة بالروح الرياضية العالية بين العاملين وبين أبناء العاملين وسط تنظيم مميز ورائع للدورة.