تذكرتي تبدأ تطبيق غرف الإنتظار الأفتراضية في طرح التذاكر

ياسر رشاد - القاهرة - حرصًا على تطبيق مبدأ الشفافية ورغبة شركة تذكرتي التي تتبعها في تسهيل مهمة طرح التذاكر الخاصة بالمباريات خلال الفترة المقبلة تقرر تطبيق خاصية غرف الانتظار الافتراضية عقب طرح التذاكر في كل مباراة .

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أكد مسئولو شركة تذكرتي أن الهدف من تطبيق غرف الانتظار الأفتراضية هو معرفة كل مشجع يرغب في حجز التذاكر عدد المتواجدين علي الموقع لحجز التذكرة الخاصة بمباراة فريقه في ذلك التوقيت ، و المدة الزمنية المتبقية أمامه لبدأ عملية الحجز.\

و أيضا التسهيل من مهمة حجز التذاكر بدلًا من الدخول و الخروج من الموقع أكثر من مرة ، ومبدأ تكافؤ الفرص في حجز التذكرة الخاصة به.

وأكد مسئولو شركة تذكرتي أن الخدمة الخاصة بغرف الإنتظار في البث التجريبي وسيتم تطبيقها بشكل فعلي في المباريات المقبلة بالدوري و كأس مصر .

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