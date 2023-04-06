اتحاد الكرة يسابق الزمن للحاق تقنية الفار بنهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - يسابق الاتحاد المصري لكرة القدم الزمن للحاق تقنية الفار بمواجهة نهائي كأس مصر المقبلة بين الاهلي وبيراميدز والمقرر لها التاسعه والربع مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

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ويحاول مسؤولو الجبلاية تسوية المستحقات المالية المتأخرة لديهم تجاه مسؤولي تقنية الفار والشركة المسؤوله عنه قبل موقعه الاثنين المقبل.

كانت التقن قد غابت عن مواجهات الدوري الممتاز الفترة الماضية بسبب تلك المشاكل المالية.

طاقم تحكيم مصري..

ومن المقرر ان يدير طاقم تحكيم مصري اللقاء المرتقب بعد عدم توصل اتحاد الكره لاتفاق مع الاهلي

وبيراميدز حول تحمل الطرف الراغب في استخدام طاقم اوروبي لإدارة اللقاء تكاليف قدومه الى القاهرة والمقدره ب 40 الف دولار.

وحسم النادي الاهلي تأهله الى نهائي بطوله كأس مصر على حساب فريق سموحه السكندري بينما جاء تأهل نادي بيراميدز على حساب الزمالك بركلات الترجيح عقب انتهاء وقت اللقاء بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

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