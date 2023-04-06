المدير الفني لروما .. عرض خيالي لـ «جوزيه مورينيو» من السعودية

الشارقة - اميمة ياسر - تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما الإيطالي، عرضًا مغريًا للعمل في السعودية.

وكشفت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن مورينيو تلقى عرضًا بقيمة 120 مليون يورو في موسمين، وبدأ بالفعل الحديث عنه مع الجهاز المعاون.

وأضافت أن تقاضي 60 مليون يورو في الموسم، سيجعل المدير الفني البرتغالي الأعلى أجرًا في التاريخ بين مدربي كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة أيضًا أن العرض السعودي المغري يشمل إما أن يتولى مورينيو قيادة منتخب السعودية بعد فسخ التعاقد مع الفرنسي هيرفي رينارد، أو نادي النصر ليكون مدربًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أو فريق اتحاد جدة الذي يعتلي قمة الدوري حاليًا.

ويرتبط مورينيو بتعاقد مع روما ينتهي في يونيو 2024، ورشحته تقارير صحفية عديدة في الفترة الأخيرة، ليكون مدربا لباريس سان جيرمان.