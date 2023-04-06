شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن : عدم وجود تقنية الـ var "شى محزن" و تلقينا عروض لقيادة الصفاقسي و الوداد المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى المصرى البورسعيدى ان عدم وجود تقنية الـ var فى مباريات الدورى الممتاز شى محزن فى ظل وجودها ببعض الدورات الرمضانية قائلا " حاجة وحشة ان مفيش تقنية الفار فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و تقنية الـ var اهم من الحكام دلوقتى " .

وأوضح إبراهيم حسن خلال تصريحات إذاعية قائلا " تلقينا عروض تدريب من الصفاقسي التونسى و الوداد المغربى و بعض الاندية من الدورى الاماراتى و المريخ السودانى ولكن الارتباط بالعمل داخل المصرى البورسعيدى سبب رفض التفاوض معهم و الرحيل "