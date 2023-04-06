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إبراهيم حسن : عدم وجود تقنية الـ var "شى محزن" و تلقينا عروض لقيادة الصفاقسي و الوداد المغربى

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القاهرة - سامية سيد -  

 أكد  إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى المصرى البورسعيدى ان عدم وجود تقنية الـ var فى مباريات الدورى الممتاز شى محزن فى ظل وجودها ببعض الدورات الرمضانية قائلا " حاجة وحشة ان مفيش تقنية الفار فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و تقنية الـ var اهم من الحكام دلوقتى " . 

 

وأوضح إبراهيم حسن خلال تصريحات إذاعية  قائلا " تلقينا عروض تدريب من الصفاقسي التونسى و الوداد المغربى و بعض الاندية من الدورى الاماراتى و المريخ السودانى ولكن الارتباط بالعمل داخل المصرى البورسعيدى سبب رفض التفاوض معهم و الرحيل "

 

 وتحدث   إبراهيم حسن عن  ثنائى الاهلى  أحمد عبد القادر و محمد عبد المنعم ، وقال انه يطالبهم  بالهدوء و التركيز فى الكرة فقط قائلا " عايزين يهدوا على نفسهم شوية " . 

 

وأوضح  " لا نرفض فكرة تدريب الاهلى و الزمالك فى حال تلقى عروض منهم حيث قمنا باللاعب فى القطبين .

 

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